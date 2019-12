Casablanca: le journaliste Omar Radi convoqué par la police (PHOTO)

Le journaliste marocain Omar Radi a été convoqué ce jeudi par la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca. Contacté par Le Site info, le journaliste, membre d’Attac Maroc, a confié avoir été entendu ce matin à cause d’un ancien tweet au sujet du procès des détenus du Hirak, précisant qu’il a été déféré devant le procureur du roi.

Omar Radi a également souligné qu’il est actuellement au tribunal de première instance d’Ain Sbaâ. Le journaliste a déjà été entendu le 18 avril 2019 pendant plus de cinq heures à cause d’une publication sur ses réseaux sociaux au sujet des peines dont ont écopé les détenus du Hirak. Hier, il annoncé avoir été convoqué une seconde fois par la police judiciaire et assuré qu’il en ignore les raisons.

L’association Attac Maroc a réagi, de son côté, à cette convocation, estimant qu’il s’agit d’une atteinte à la liberté d’expression.

N.M.