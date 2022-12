Casablanca: le geste patriotique de deux policiers fait réagir Hammouchi (VIDEO)

Le directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et directeur de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a vivement salué le sens du devoir et le patriotisme manifestes de deux agents de police exerçant au sein de la Brigade mobile de sécurité publique.

Dans une correspondances de félicitations, accompagnée d’une récompense, adressée aux deux policiers, Abdellatif Hammouchi a exprimé haut et fort sa fierté pour l’attitude patriotique des deux agents qui se sont empressés, sous une pluie battante, de ramasser le drapeau national tombé par terre par la force des vents et des précipitations, sur une avenue de Casablanca, le plier soigneusement , se mettre au garde-à-vous avant de regagner leur poste respectif..

Un enregistrement vidéo de cet acte, dicté aussi bien par le sens du devoir que par le patriotisme des deux agents de police, est devenu viral et a suscité l’admiration et la gratitude de très nombreux citoyens et d’internautes sur les différents réseaux sociaux.

Quant à Abdellatif Hammouchi, il a assuré qu’un tel comportement dénote de belle manière du sens professionnel et patriotique des éléments de la Sûreté nationale, comme il témoigne de l’abnégation des fonctionnaires, femmes et hommes, de la police nationale, au service du pays et des citoyens, et de leur veille de la protection des symboles et des fondements sacrés de la Nation marocaine.

