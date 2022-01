Casablanca: le garçon de 12 ans porté disparu a été retrouvé (VIDEO)

Que d’émotion, de larmes de joie, de youyous et de bonheur familial intense! Les retrouvailles de Marouane avec sa famille était si belles à voir!

Après sa disparition, Marouane a retrouvé le giron familial et sa maman n’a pu retenir ses larmes et son bonheur d’avoir retrouvé son fils chéri. Selon ce qu’a constaté de visu Le Site info, la famille, surtout la maman, avait du mal à croire à ce retour. Pourtant, c’est bel et bien vrai: Marouane est revenu chez lui, sain et sauf!

Les services sécuritaires ont été de beaucoup dans ce retour, a révélé la maman de Marouane à Le Site info. A rappeler que l’adolescent avait disparu des radars dans des circonstances mystérieuses, au quartier Lamkansa, à Casablanca. De son côté, Marouane a expliqué sa disparition après le vol de son téléphone portable et d’un montant d’argent qu’il avait en sa possession.

En somme, « tout est bien qui finit bien », pour Marouane et les membres de sa famille! Heureuses retrouvailles à tous!

L.A.