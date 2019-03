Casablanca: le drame évité de justesse à Oulad Ziane

Une violente dispute a éclaté lundi 18 mars dans un campement illégal à Oulad Ziane, à Casablanca, entre migrants clandestins.

Selon une source de Le Site info, un échange de coups a eu lieu, provoquant des blessures plus ou moins graves parmi les migrants.

L’un d’eux a toutefois été grièvement blessé et a été évacué, dans un état critique, à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette dispute et identifier les coupables.

S.L.