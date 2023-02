Casablanca: le déracinement d’arbres presque centenaires provoque l’indignation (PHOTOS)

L’opération de déracinement d’arbres presque centenaires, dans des quartiers casablancais, suscité la grande colère indignée de nombreux acteurs écologiques et environnementaux.

Aussi, l’ingénieur paysagiste de formation et présidente du « Mouvement Maroc Environnement 2050 », Salima Belemkaddem, a-t-elle révélé que plus de 150 arbres séculaires, ayant au moins 80 ans, ont été déracinés au quartier Koutbi, à Casablanca.

L’esthétique de ces arbres, de type ficus, embellissait les avenues et rues des quartiers où ils étaient plantés, mais ils étaient atteints de maladie qu’il fallait traiter et, ainsi, les préserver au lieu de les avoir déracinés « de cette façon odieuse », a-t-elle déploré.

Salima Belemkaddem a également tenu à préciser: « Au lieu de mener cette opération de manière adéquate, l’on a défiguré ces arbres et on les a arrachés de leur milieu. Ces arbres sont morts et l’on est en train de les déraciner ».

Et de poursuivre: « Ceux parmi eux qui sont encore vivants ont été déplacés à un autre lieu. Fait qui signe leur mort prochaine car ce type d’arbres séculaires, en général, ne peuvent pas regénérer après déracinement et déplacement ».

L.A.