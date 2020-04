Casablanca: le cri du cœur d’une mère en ces temps de crise (VIDEO)

Si la situation épidémiologique actuelle interpelle tous les Marocains, d’autres citoyens se trouvent entre le fer et l’enclume, davantage que leurs concitoyens.

Le fer de la précarité et l’enclume de la maladie! Tel est le cas de nombreuses familles marocaines démunies. Tel est, pour exemple, le cas de cette dame qui (sur)vit, avec ses enfants, dans une baraque délabrée d’un quartier casablancais.

Fatima Bousselham a ainsi déclaré à Le Site Info la situation sociale déplorable qui est son lot quotidien, ainsi que celui des membres de sa famille. Et ce, en parallèle avec ces temps difficiles d’état d’urgence sanitaire et de confinement chez soi que le risque de propagation du Covid-19 impose au Maroc.

“Nous vivons dans la précarité la plus totale. Et ma fille, âgée de 55 ans, souffre de nombreuses maladies chroniques. Entre autres, une maladie cardiovasculaire et le diabète pour lequel elle a besoin d’une injection d’insuline par jour”, s’est lamentée cette dame.

Quant à son fils cadet, il vend des cigarettes en détail. “Ce qui nous permet de subvenir un tant soit peu à nos besoins quotidiens”, a ajouté Fatima Bousselham. Elle a également tenu à lancer un appel aux bienfaiteurs et autres mécènes afin qu’aide et assistance soient prêtées à sa famille et, ainsi, garantir à celle-ci une vie digne et décente.

L.A. (avec Y.D.)