Casablanca: le cri du cœur d’un enfant atteint d’un handicap (Vidéo)

Abdessamad est malheureusement issu d’une famille pauvre qui tente tant bien que mal de subvenir à ses besoins. Son père est aveugle et malentendant et sa mère doit subir d’urgence une ablation de la vésicule biliaire. Il a ainsi lancé un appel aux bienfaiteurs, les appelant à aider ses parents et à prendre en charge leurs soins.

Abdessamad est un jeune garçon de Casablanca né avec une malformation au niveau de la jambe. Elle a finalement été amputée. Grand fan du Raja de Casablanca, il a assisté dimanche 29 juillet, au match des Verts contre l’Assec Mimosas et n’a pas manqué de toucher de par son amour et son engagement les milliers de supporters présents au complexe Mohammed V. Sauf que derrière cette passion se cache un enfant désespéré, dans le besoin, qui essaie d’oublier son quotidien.