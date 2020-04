Casablanca: le covid-19 afflige de lourdes pertes aux vendeurs de dattes (VIDEO)

Les vendeurs de dattes ont assuré que l’offre dépasse la demande au Maroc, mettant l’accent, toutefois, sur la faible affluence à cause du contexte liée à la pandémie du covid-19.

Au micro de Le Site info, ils ont indiqué que les clients se font rares à cause de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Royaume dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus. «Le virus nous a causés de graves pertes. C’est malheureux de constater que l’affluence est faible, contrairement aux années précédentes. Ce qui est certain, c’est que l’offre dépasse la demande et couvre largement les besoins estimés du mois de Ramadan», indique un commerçant.

Rappelons que les autorités publiques ont décidé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 20 mai 2020. Toutes les mesures de précaution et de répression, de la première étape de l’état d’urgence sanitaire, restent toujours en vigueur lors de cette période supplémentaire tout en les adaptant chaque fois qu’il est nécessaire et ce pour la protection de la santé des citoyennes et citoyens.

A l’instar de la période précédente, les services compétents poursuivront leurs actions pour garantir une offre suffisante répondant aux besoins de consommation des familles en produits alimentaires, médicaments et tous les produits nécessaires, y compris les besoins du mois sacré du ramadan, avec la mobilisation de tous les services pour assurer le contrôle et le suivi réguliers de l’état des espaces commerciaux et l’efficience des circuits de distribution.

N.M.