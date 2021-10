Casablanca: le corps sans vie d’une SDF retrouvé au quartier Anassi (VIDEO)

Des témoins oculaires ont révélé des données sur la découverte du corps dévêtu d’une femme, dans un fossé au quartier Anassi de Casablanca.

Une jeune parmi les voisins a déclaré à Le Site info que la défunte est une sans-abri, connue dans le quartier et vendant des cigarettes en détail, pendant la journée au souk et dormant la nuit sur la voix publique. Alors qu’un autre voisin a exprimé son étonnement car il ignorait que cette femme est une sans domicile fixe, vivant et dormant dans la rue.

M.R.