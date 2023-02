Casablanca: l’avenue Oulad Ziane fermée à la circulation

Casa Transport a annoncé que l’avenue Oulad Ziane sera fermée à la circulation, pendant un mois et demi, à cause des travaux de la ligne T4 du tramway.

Sur sa page Facebook, la société chargée du projet a indiqué que la circulation sera suspendue dans le sens du centre-ville. Et d’ajouter que les conducteurs devront désormais dévier par la rue de Libourne.

Pour rappel, de nombreuses avenues et rues casablancaises connaissent des travaux des troisième et quatrième lignes du tramway (T3 et T4), dont la fin est prévue en 2023.

Les propriétaires de taxis de Casablanca avaient organisé, d’ailleurs, un mouvement contestataire, en novembre dernier, en protestation contre les travaux qui n’en finissent pas dans des avenues et des rues de la capitale économique.

Dans une déclaration à Le Site info, l’un des professionnels a réitéré la raison qui a incité à l’organisation de ce sit-in, pointant du doigt les travaux toujours en cours et les chantiers qui entravent grandement la circulation en ville et causent une congestion routière quotidienne.

De même que de leur côté, les clients des taxis n’en peuvent plus à cause du grand nombre de chantiers, surtout après la fermeture de plusieurs routes, a également déploré notre interlocuteur.

H.M.