Casablanca: l’assassinat d’un lycéen bouleverse la Toile (VIDEO)

Le meurtre abject d’un lycéen mineur, lundi à Casablanca, a suscité une forte émotion et une grande colère indignée sur les réseaux sociaux.

Et de très nombreux internautes ont exprimé, via Facebook, leur incompréhension et leur inquiétude quand à la fréquence vertigineuse des crimes perpétrés par des voleurs à l’arraché et autres pickpockets et agresseurs, sévissant dans nos rues. Et à l’unanimité, tous lancent un appel aux services sécuritaires concernés de redoubler de leurs louables efforts pour mettre un frein d’arrêt à ces actes criminels dont sont victimes de paisibles et innocents citoyens.

En effet, l’une de ces victimes n’est autre qu’un jeune lycéen, en première année du baccalauréat, lâchement assassiné par un individu voulant le détrousser, au quartier Californie, à Casablanca, alors qu’il revenait chez lui.

Le jeune homme n’a pas voulu se laisser faire et la rixe qui s’en est suivi a eu pour résultat funeste d’avoir reçu un coup mortel, à l’aide d’une arme blanche, asséné par le voleur.

Aux dernières nouvelles, une délégation de la DGSN a rendu visite à la famille du jeune Mohamed, sur instructions de Abdellatif Hammouchi, a appris Le Site Info. Ceci, afin de présenter les condoléances de la Direction aux proches de la victime, en leur promettant de faire le nécessaire pour interpeller le coupable.

A.C.