Casablanca: lancement de travaux de réaménagement de l’avenue Ziraoui

L’arrondissement de Sidi Belyout à Casablanca a lancé des travaux de réhabilitation de l’avenue Ziraoui, afin d’y faciliter la circulation.

Ces travaux comprendront la partie s’étendant entre les croisements de l’avenue Moulay Youssef et l’avenue Zerktouni. Les travaux comprendront le renforcement et la réhabilitation des sols et des trottoirs, en plus du renforcement et de la rénovation des réseaux d’eau potable, d’électricité, d’éclairage public et d’assainissement liquide.

La présidente de la commune de Sidi Belyout, Kenza Chraibi, a visité le site, afin de vérifier l’avancement des travaux. « Le projet de réhabilitation de l’avenue Zirawi fait partie d’un programme global qui couvrira un ensemble d’avenues situées dans le quartier Sidi Belyout, et dans le cadre d’une stratégie générale qui vise une préparation globale suivant un cahier des charges et des normes de qualité qui prennent en compte l’esthétique d’une part, et la fluidité de la circulation d’autre part », a-t-elle déclaré.

M.F.