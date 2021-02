Casablanca: la vidéo d’une mendiante indigne la Toile

Ce vendredi, une vidéo a fait le tour de la Toile, ne manquant pas de faire réagir les internautes. Dans cet extrait filmé à Casablanca, une mendiante se fait passer pour une handicapée afin de susciter la pitié des passants.

A un certain moment, la femme, d’un certain âge, se lève de son fauteuil roulant, comme si de rien n’était, pour se cacher derrière une voiture et mettre un pantalon.

La vidéo a indigné les internautes qui ont appelé les autorités à intervenir afin de sanctionner tous les mendiants qui usent de stratégies pour duper les gens.

H.M.