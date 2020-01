Casablanca: la vidéo d’un “Père Noël” arrêté fait réagir la Toile

Le Père Noël, dans la tradition européenne et chrétienne, est un personnage folklorique et mythique qui apporte joie et allégresse aux enfants en leur apportant des cadeaux. Mais si un film français porte le titre “Le Père Noël est une ordure”, son sosie “made in Morocco” s’est avéré être un ivrogne!

Et les réseaux sociaux se sont gaussés de son interpellation, en état d’ébriété avancé, par les forces de l’ordre. Mais pour l’heure, l’on ne sait si cette vidéo de la scène, largement diffusée et commentée sur Facebook et Instagram, date du 31 décembre 2019 dernier ou du réveillon de l’année d’avant.

En tous cas, les commentaires abondent et un internaute a même, ironiquement, trouvé le mobile réel de cette arrestation. Pour ce petit malin, “le Père Noël est seulement parti offrir des cadeaux aux détenus”!

Par ailleurs, déguisées en Père Noël ou pas, de nombreuses personnes ont été interpellées mardi soir. Des campagnes d’assainissement des services sécuritaires, menées aux quatre coins du Royaume, ont ainsi permis d’arrêter plusieurs fêtards en état d’ivresse et d’autres en possession de drogues et autres psychotropes.

L.A.