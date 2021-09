Casablanca: la trémie des Almohades temporairement fermée

Samedi dernier, la circulation a été coupée au niveau du tunnel des Almohades, à Casablanca.

Les habitants de la capitale économique ont été surpris par cette fermeture du nouveau tunnel, sans avertissement préalable, ce qui a soulevé de nombreuses interrogations. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à se questionner sur cette fermeture, alors que ce tunnel permet de désengorger la circulation à plusieurs niveaux.

Selon nos sources, il s’agit simplement de travaux de maintenance et le tunnel sera à nouveau opérationnel dans quelques jours.

Rappelons que cette trémie des Almohades, tant attendue par les Casablancais, avait été ouverte à la circulation ce samedi 26 juin.

Avec un trafic de 45.000 véhicules quotidiennement, cette trémie joue un rôle important en matière de réduction des embouteillages et ce, en dénivelant tous les carrefours le long des boulevards les Almohades, Sidi Mohammed Ben Abdellah et Zaid ou Hmed et débouchant sur l’Avenue des FAR, après le carrefour Zelaqa.

La réalisation de ce projet a nécessité un budget global de 820 millions de dirhams (MDH).

