Casablanca: la santé numérique en période de covid-19 (VIDÉO)

La deuxième édition du « BF influence le club » s’est tenue mercredi 26 janvier à Casablanca. La santé numérique au Maroc à l’ère du Covid-19 a été ainsi été évoquée lors d’une conférence.

La pandémie a contribué à l’accélération de la transformation digitale dans tous les secteurs, dont celui de la santé. Mais malgré tous les efforts déployés, la e-santé peine à démarrer au Maroc. La conférence a ainsi discuté de la transformation digitale dans le domaine de la santé, et les moyens de bien la mettre en place au Maroc.

« La conférence a traité 4 axes : « Ce qu’il en est de la e-santé au Maroc, ce qu’il en est du volet juridique, de la protection des données personnelles et de la technologie, dispose-t-on des technologies et des techniques requises ? Quelles sont les lois qui facilitent et permettent de pratiquer la e-santé au Maroc », a déclaré Nawal Houti, CEO de Brand Factory, la société qui a organisé l’événement.

M.F.