Casablanca: la route menant à l’aéroport Mohammed V partiellement fermée

La société Casa Transports a annoncé la fermeture partielle de la Route nationale n°11, menant à l’aéroport international Mohammed de Casablanca et ce, à partir de ce vendredi 9 juillet.

Via sa page officielle Facebook, Casa Transports a expliqué que cette décision sera maintenue également samedi 10 et dimanche 11 juillet courant, de 1 heure du matin à 4 heures du matin, c’est-à-dire 3 heures pendant chaque journée.

Cette fermeture partielle de la RN11 a pour cause « la pose de poutres d’élargissement et d’élévation du pont de franchissement de la route l’aéroport au boulevard Al-Qods », précise le communiqué. Et d’ajouter que la déviation reste possible via la bretelle Mekka. Cependant, poursuit Casa Transports, la circulation au boulevard Al-Qods demeure maintenue jusqu’à la fin de ce mois. Quant à l’achèvement des travaux du pont précité, il est prévu pour le mois de septembre prochain.

A rappeler que le boulevard Al-Qods est un axe important de desserte de la ligne « Busway1 », reliant le quartier Alaymoune au quartier Salmia. Laquelle ligne de bus, longue de 12,5 km, sera dotée de deux points ce correspondance avec les lignes T1 et T3 du tram de la capitale économique.

L.A.