Casablanca: la préfecture de police célèbre l’enfant Achraf

La préfecture de police de Casablanca a réservé, jeudi 19 janvier, une réception spéciale et symbolique, sur instructions du Directeur général de la Sûreté nationale, en l’honneur du petit Achraf.

Celui-ci, sept printemps à peine, avait auparavant exprimé sa grande admiration pour le métier de policier et avait émis son vœu le plus cher de rejoindre les rangs de la Sûreté nationale, quand il aura les conditions nécessaires, d’âge et de niveau d’instruction, de le faire.

Et c’est le préfet de police de la capitale économique qui a supervisé cette réception à laquelle ont assisté des cadres sécuritaires, en uniformes réglementaires, ainsi que les membres de la famille d’Achraf. A cette occasion, l’enfant s’est vu offrir des uniformes de service flambant neuf de policier, d’été et d’hiver, avec leurs accessoires.

Achraf a pu également visiter plusieurs services, bureaux et équipements de la préfecture de police de Casablanca et a été pris en photos souvenirs, en compagnie de nombreux policiers et policières, de service ce jour-là.

Cette visite d’Achraf entre aussi dans le cadre de la continuité du parcours institutionnel de la Sûreté nationale visant toutes les composantes de la société civile, Ceci, conformément aux déjà nombreuses initiatives entreprises par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans plusieurs villes du Royaume, dans le but d’ancrer davantage la signification adéquate du concept de la police citoyenne.

De même que de telles initiatives visent à réaliser les vœux et desiderata de jeunes enfants et leur permettent de vivre des instants réels où ils portent des uniformes de policiers et appréhendent, ainsi, leur avenir dans les rangs de la police nationale.

L.A.