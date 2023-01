Casablanca: la population de Derb El Kabir lance un SOS (VIDEO)

La population de Derb El Kabir, de Casablanca, a organisé un mouvement protestataire sur la voie publique afin de faire entendre les préjudices qui sont devenus son lot quotidien.

Il s’agit de la propagation d’odeurs nauséabondes, d’anarchie, de désordre et de harcèlements, entre autres actes repréhensibles, dont seraient auteurs les émigrés irréguliers, selon les habitants.

Ces derniers, dans différents témoignages recueillis par Le Site info, s’insurgent vivement contre le grabuge et le chahut dont ils pâtissent depuis que des Subsahariens résident dans le voisinage proche.

L’un des habitants a assuré que la population de Derb El Kabir subit au quotidien des scènes de harcèlement sexuel et la multiplication d’odeurs pestilentielles. Ce qui oblige la population à fermer les portes des maisons à double tour par prudence et par crainte de cambriolages, agressions ou autres actes criminels.

Notre interlocuteur a également rappelé que les habitants avaient auparavant adressé des correspondances à ce sujet aux autorités locales afin que celles-ci trouvent les solutions appropriées à ces graves problématiques.

Et ce, car il n’est plus possible de fermer les yeux sur de tels actes et de garder encore le silence sur ce qu’il est advenu de Derb El Kabir, sachant surtout qu’en plus de tous les désagréments précités, les habitants sont maintenant victimes de menaces de la part de leurs voisins subsahariens, a déploré ce témoin.

