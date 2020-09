Casablanca: la police ne badine pas avec le respect du couvre-feu (VIDEO)

La police a mené samedi une campagne contre les contrevenants au couvre-feu en vigueur dans la métropole depuis lundi 7 septembre pour circonscrire la propagation du Covid-19.

La caméra de Le Site Info a suivi les patrouilles qui circulaient dans tous les quartiers de Casablanca pour s’assurer que les citoyens respectaient bien le couvre-feu instauré de 22h à 05h du matin dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui a été prolongé jusqu’au 10 octobre dans tout le royaume.

Il s’agissait aussi de contrôler le port du masque par les habitants des différents quartiers de la préfecture de Casablanca.

Rappelons que la capitale économique est soumise à une série de mesures restrictives dont la fermeture de toutes les entrées et sorties de la ville, l’adoption de l’enseignement à distance, le couvre-feu de 22h à 05h du matin et la fermeture des marchés de proximité à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h.

Le décret-loi du 23 mars 2020 édictant des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire prévoit des peines de prison d’un à trois mois et une amende entre 300 et 1.300 DH à l’égard de toute personne qui ne se plie pas aux décisions des pouvoirs publics durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

M.S.