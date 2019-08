Casablanca: la police met la main sur un dangereux voleur

Les éléments de la police du district de Ain Sebaa-Hay Mohammadi à Casablanca ont arrêté, vendredi soir, un récidiviste de 28 ans pour son implication présumée dans une affaire de vol sous la menace à l’intérieur d’un bus de transport urbain à Casablanca.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services du 36ème arrondissement de sûreté de Hay Mohammadi avaient reçu une plainte d’une dame qui était à bord d’un bus privé de transport urbain, affirmant avoir été victime du vol de son téléphone mobile sous la menace de l’arme blanche par un individu qui a pris le bus à la station de la Grande ceinture.

Suite à cette plainte, une enquête judiciaire a été ouverte, aboutissant à l’identification et l’arrestation du suspect dans un bref délai, précise le communiqué.

Les opérations de fouilles se sont soldées par la saisie de l’arme blanche utilisée dans l’exécution de l’opération de vol, la récupération du téléphone de la victime et la saisie d’un autre portable qui pourrait être le butin d’actes criminels, a ajouté la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour arrêter un mineur soupçonné de complicité dans l’exécution de cet acte criminel, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)