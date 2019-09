Casablanca: la police met la main sur le tueur présumé d’une femme

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Casablanca ont arrêté ce samedi un individu âgé de 47 ans pour son implication présumée dans un crime d’homicide volontaire avec mutilation du corps de la victime.

Les services de la sûreté nationale du district de Mers Sultan El Fida à Casablanca avaient découvert, le 2 septembre dernier, le corps mutilé et incinéré d’une femme, indique un communiqué de la DGSN, précisant que les investigations et les recherches techniques et biologiques menées sur la scène du crime ont permis l’identification et l’arrestation du mis en cause.

Le prévenu, aux multiples antécédents judiciaires liés notamment au vol et à la violence contre des ascendents, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que les investigations et expertises génétiques se poursuivent pour identifier la victime dont le corps a été découvert en état de décomposition.

S.L. (avec MAP)