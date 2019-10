Casablanca: la police enquête sur un mystérieux cambriolage

Une agence de transfert d’argent située à Sbata, plus exactement sur l’avenue Mokdad Al Hrizi, à Casablanca, a été braquée par des inconnus très tôt lundi matin.

Selon une source de Le Site Info, les malfrats se sont introduits dans l’agence par un trou qu’ils avaient fait dans le mur d’une maison mitoyenne, avant de s’emparer d’importantes sommes d’argent.

Sitôt alertée, la police scientifique et technique s’est vite rendue sur les lieux et a commencé ses instigations afin de connaître les tenants et aboutissants de ce cambriolage et de mettre la main sur ses auteurs.

S.L. et K.Z.