Casablanca: la police de Ben M’sik fait tomber une bande de voyous

Les éléments de la police judiciaire de Ben M’sik à Casablanca ont procédé, ce samedi, à l’arrestation d’un multirécidiviste âgé de 25 ans, présumé impliqué dans un réseau criminel actif dans le vol sous la menace.

Les investigation menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir chez le suspect dix téléphones portables issus de vols, en plus d’habits traditionnels utilisés dans ces actes criminels, indiqué la DGSN dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause a commis samedi, en compagnie de quatre autres personnes, une opération de vol ayant ciblé les téléphones portables du conducteur d’un triporteur et de ses accompagnateurs, ainsi qu’un autre acte similaire dans la matinée contre deux personnes à bord d’un bus de transport urbain, ajoute la même source, notant que les quatre prévenus ont été identifiés et que l’un d’eux a été interpellé.

Le mise en cause arrêté a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier tous les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour appréhender les autres individus impliqués dans ces actes criminels, conclut le communiqué.

M.D. (avec MAP)