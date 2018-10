Casablanca: la mère du jeune homme à la main amputée lance un appel (Vidéo)

Khadija, la mère du jeune homme victime, dimanche 21 octobre, d’une terrible agression par des criminels qui lui ont amputé sa main droite, a dévoilé les détails du drame qui a secoué le quartier El Oulfa, à Casablanca.

Dans une déclaration à Le Site info, elle a confié que son fils était en compagnie de sa fiancée au moment de l’agression, précisant que deux individus munis d’armes blanches ont intercepté son chemin et lui ont asséné plusieurs coups. «Il ne les as pas vus venir. Ils sont arrivés par derrière et lui ont amputé sa main, sous le regard de sa fiancée. On ne connaît même pas les raisons de cette agression», a-t-elle regretté.

La victime a immédiatement été évacuée au CHU IBN Roch pour recevoir les soins nécessaires. Le staff médical a malheureusement estimé que la réimplantation de la main est totalement impossible.

Face à la détérioration de l’état du jeune homme, la famille a été obligée de le transférer à une clinique privée afin d’y subir l’intervention chirurgicale. «On est pauvre et cette opération coûte 60.000 dirhams, en plus de 13500 dirhams pour le service de réanimation et d’autres dépenses. On a déposé un chèque en blanc à la clinique pour que les médecins acceptent de sauver mon fils vu qu’on ne dispose pas de cette somme», a déploré la mère, appelant les bienfaiteurs à lui venir en aide afin de payer les soins. «Ils ont fait souffrir mon fils, que Dieu les maudisses», a-t-elle lancé, en larmes. L’appel est lancé.

N.M.