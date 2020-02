Casablanca: la mère de la jeune femme qui s’est suicidée au raticide témoigne (VIDEO)

La défunte avait bravé sa famille pour convoler en justes noces avec un homme qu’elle croyait aimer et qui, selon elle, l’aimait aussi. Hélas, la vie conjugale s’est révélée un véritable enfer après que la jeune femme avait tout sacrifié pour un mari qui ne lui accordait nulle importance.

Ayant trop supporté de cet époux violent et cupide, la jeune Casablancaise a préféré en finir en s’empoisonnant avec de la mort aux rats. Sa maman éplorée a déclaré à Le Site Info: “Son mari l’exploitait, la violentait et lui prenait son argent. Il m’a ainsi privée de ma chère fille qui prenait soin de moi et me procurait les médicaments que nécessite mon état de santé”.

La maman de la jeune femme qui a préféré se donner la mort a aussi affirmé que le mari de celle-ci la menaçait avec des chèques qu’il détenait d’elle. N’en pouvant plus, la jeune a alors décidé de se suicider.

Avant d’exécuter son geste, elle a enregistré des messages vocaux pour sa soeur Nadia où elle a expliqué son intention de prendre deux comprimés de raticide. La jeune femme a également demandé à sa soeur de remettre l’enregistrement aux autorités compétentes.

L.R.