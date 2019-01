Casablanca: la mère de la fillette tuée par un chien se confie (VIDEO)

Une petite fille de 3 ans a perdu la vie jeudi 17 janvier après avoir été attaquée par un chien dans la province de Nouaceur, à Casablanca.

Sérieusement blessée au visage et à la tête, la fillette a été transportée d’urgence à l’hôpital Ibn Rochd, avant de succomber à ses blessures quelques jours plus tard.

La mère de la victime, sous le choc, a confié à Le Site info que le chien qui a tué sa fille appartient à un homme riche de la région. «Quand je l’ai découverte, baignant dans son sang, j’ai paniqué mais j’ai tout de même réussi à contacter mon mari. Entre temps, quelques habitants ont pris ma fille et lui ont mis une serviette sur le visage pour stopper l’hémorragie», a-t-elle assuré.

Et d’ajouter: «Dieu seul sait ce que j’éprouve. Depuis le drame, je ne dors plus et je panique lorsqu’il fait noir. Le propriétaire de ce chien m’a enlevé ma fille. Il n’est malheureusement pas au courant de ce que j’ai enduré pour l’avoir».

Le père de la fillette, de son côté, a indiqué que quelques habitants du quartier ont tué le chien et son propriétaire, un éleveur selon lui, nie toujours qu’il lui appartient. «Il faut que la justice punisse le coupable pour venger la mort de ma fille. J’appelle le roi Mohammed VI à intervenir et à nous venir en aide contre ce criminel», a-t-il supplié.

Rappelons que la fille revenait de l’école lorsqu’elle a été attaquée par l’animal. “Elle a succombé à ses blessures dimanche 20 janvier”, a regretté le père.

N.M.