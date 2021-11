Casablanca: la Lydec se mobilise à l’approche des pluies (VIDEO)

La Lydec, société encore chargée de la gestion déléguée de l’électricité et de l’eau potable au Grand Casablanca, se mobilise déjà à l’approche de l’hiver 2021 et peaufine ses programmes pour faire face aux précipitations hivernales.

Pour ce faire, cette mobilisation concerne les équipes de la Lydec et son intervention sur le terrain, en vue du nettoyage de son réseau et le contrôle de ses différentes installation, au niveau de la collectivité locale, afin de parer aux probables inondations, inhérentes aux pluies de la saison hivernale.

A ce propos, un responsable de la société déléguée a déclaré à Le Site info, qu’en étroite collaboration avec les autorités concernées, il a été décidé d’anticiper sur de potentielles inondations, en ce qui concerne la Région du Grand Casablanca. De même, a-t-il précisé, que quelque 700 agents seront mobilisés et auront la charge de l’entretien du réseau d’assainissement et de la réhabilitation des collecteurs et des équipements.

L.A.