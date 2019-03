Casablanca: la kidnappeuse de la petite Zineb a été arrêtée

La petite fille Zineb portée disparue il y a quelques jours à l’ancienne médina de Casablanca, a été retrouvée.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a arrêté, ce samedi après-midi, une femme sans-abri âgée de 33 ans pour son implication présumée dans l’enlèvement et la séquestration de la petite Zineb, âgée de 6 ans et demi.

Les services de la préfecture de police de Casablanca ont été informés, lundi dernier, de la disparition de la fillette dans des circonstances douteuses, souligne la DGSN dans un communiqué, faisant savoir que les opérations de recherches ont permis d’identifier la suspecte de manière précise et complète, sur la base des enregistrements de la caméra dans lesquels elle apparait en compagnie de la fillette enlevée, dans plusieurs zones de la ville de Casablanca et dans ses environs.

Et d’ajouter que la petite Zineb a été retrouvée ce samedi saine et sauve, avant que les recherches et investigations approfondies ne mènent à l’interpellation de la mise en cause plus tard dans la journée dans l’ancienne médina de Casablanca.

La mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire criminelle et d’en identifier les mobiles, conclut le communiqué.

Rappelons que dans le déclaration à Le Site Info, le père de Zineb a indiqué que la petite a regagné le domicile familial ce samedi, “comme si de rien n’était”.

“Elle est soudainement rentrée après avoir frappé à la porte. Elle n’a pas prononcé un mot pendant un long moment, ce qui nous a poussé à vouloir l’emmener à l’hôpital pour une consultation”, a-t-il indiqué.

