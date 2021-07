Casablanca: la gare routière Oulad Ziane reprend vie (VIDEO)

Enfin! La gare routière Oulad Ziane, de Casablanca, a rouvert ses portes, redevenant ainsi sur le même pied que que ses « consœurs » des autres villes du Royaume.

Cette réouverture, dont la caméra de Le Site info a filmé le déroulement, s’est faite sous une haute surveillance des services sécuritaires et la présence de nombreux voyageurs. Et ce, après une fermeture ayant duré plus d’une année à cause des circonstances pénibles dues à la pandémie de la covid-19 pour laquelle, afin d’ endiguer sa propagation et sa transmission, les autorités compétentes ont décrété l’état d’urgence et toute une batterie de mesures préventives et sanitaires .

L’un des voyageurs a déclaré au micro de Le Site info que ladite réouverture « a réchauffé le cœur » de nombreux citoyens, surtout à l »approche imminente de la célébration de l’Aïd Al-Adha. Quant à l’un des professionnels du secteur du transport, il a exprimé la satisfaction et la joie de ses collègues, ainsi que les siennes, à propos de cette décision qu’ils attendaient avec impatience et fébrilité légitimes, depuis belle lurette.

Larbi Alaoui