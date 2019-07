Casablanca: la DGSN retrouve un homme grâce à une vidéo

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a arrêté, mercredi, un individu, aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans l’activité d’une bande criminelle spécialisée dans le vol par effraction de commerces.

Le mis en cause a été interpellé à Settat à la lumière des résultats de l’enquête et des investigations qui ont suivi les vols par effraction, qui ont notamment ciblé des commerces dans la zone d’Anfa à Casablanca et dont l’un a été enregistré sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux lors du dernier mois de Ramadan, indique la DGSN dans un communiqué, précisant que l’enquête a permis d’identifier le suspect et de l’appréhender.

Les fouilles effectuées par les services de la police judiciaire au domicile du mis en cause à Settat ont permis de saisir une série d’équipements et d’effets personnels présumés issus de son activité criminelle, ajoute la même source.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les opérations de terrain se poursuivent en vue d’appréhender ses complices qui ont tous été identifiés, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)