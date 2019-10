Casablanca: la DGSN prépare une grande mobilisation sécuritaire

La capitale économique va connaître une très grande mobilisation sécuritaire. Celle-i augure de prochaines campagnes d’assainissement que compte mener la Direction générale de la sûreté nationale.

Selon le quotidien Al Massae du week-end des 5 et 6 octobre, ces renforts sécuritaires arriveront dans la métropole au courant de cette semaine. Ils auront pour mission de lutter contre la criminalité que connaissent certains points noirs casablancais et d’assurer la sécurité quotidienne des citoyens.

Ces campagnes d’assainissement seront menées conjointement par tous les services de la préfecture de la Sûreté nationale du Grand Casablanca, ainsi que par les services de la police judiciaire; les brigades et ls unités spéciales de la DGSN, d’après la même source.

Notons que la DGSN a récemment créé un lien direct entre les différents arrondissements de police du Royaume, et ce grâce au système de gestion des arrondissements de police “GESTARR”.

Le système de gestion des arrondissements de police vise à organiser et à informatiser le travail des arrondissements, tout en permettant un partage d’informations entre les différents arrondissements du Royaume, a indiqué l’officier de police principal Mohamed Hamraoui, relevant de la direction de la sûreté publique.

Ce nouveau système a également pour but de gérer la délivrance des documents administratifs aux citoyens, notamment les certificats de résidence, les déclarations de perte et les déclarations de vol, a ajouté Hamraoui, précisant qu’il permet aussi de gérer, avec célérité et efficience, les plaintes déposées par les citoyens. Grâce au système “GESTARR”, les informations des arrondissements sont stockées dans un serveur central de la DGSN afin de permettre le suivi des plaintes et des documents délivrés aux citoyens.

L.A.