Casablanca: la DGSN explique ce qui s’est passé à Derb Sultan

Un officier de police de la brigade anti-drogue relevant du district Fida Derb Sultan à Casablanca a dégainé, mercredi, son arme de service sans l’utiliser pour arrêter un individu aux antécédents judiciaires, soupçonné de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Le policier a été contraint de dégainer son arme de service suite au rassemblement, au lieu de l’arrestation, d’un groupe d’individus ayant tenté d’entraver la procédure d’arrestation et de saisie, afin de permettre au suspect de prendre la fuite, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que cette tentative a été avortée grâce à l’efficacité de l’intervention sécuritaire.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, après s’être interpellé en possession de comprimés psychotropes, ajoute la DGSN, notant que l’enquête et les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent afin d’identifier les autres personnes ayant essayé d’empêcher l’intervention de la police, et ce en vue de les arrêter et de les soumettre aux enquêtes judiciaires nécessaires.

S.L. (avec MAP)