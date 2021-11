Casablanca: la décision de déplacer le SIEL à Rabat ne passe pas

Au grand étonnement du Conseil communal de la capitale économique, le lieu de la 27e édition du Salon international de l’Edition et du Livre (SIEL) a été déplacé de Casablanca à Rabat, la capitale administrative du Royaume, sur décision de Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Aussi, Hussein Nasrallah (PI), adjoint à la maire de Casablanca, Nabila Rmili (RNI), a-t-il déclaré à Le Site info que cette mesure est incompréhensible et que les arguments présentés par le ministre sont pour le moins illogiques. « Si le SIEL est un enfant légitime du ministère de tutelle, il l’est autant par adoption de celui de Casablanca. Cet évènement a une grande portée économique et touristique pour la ville », a-t-il précisé.

Et de poursuivre que la raison invoquée par le ministre pour le déplacement du SIEL pour absence d’un espace idoine pour l’abriter est nulle et non avenue. « On nous dit vouloir un espace autre et nous pouvons leur en offrir quatre ou cinq. Ils auront l’embarras du choix! », a souligné Nasrallah.

Concernant le déplacement du SIEL à Rabat car celle-ci a été désignée capitale de la Culture africaine (Rabat a été désignée capitale culturelle du monde islamique pour l’année 2022, ndlr), l’adjoint à la maire de Casablanca a rétorqué que l’évènement est de portée internationale et pas uniquement continentale. De même que notre interlocuteur a proposé la création d’une station audionumérique (ndlr, DAW, acronyme anglais de Digital Audio Workstation) du SIEL à Rabat, permettant au ministère de prendre connaissance de toutes les rencontres organisées et, également, d’offrir une plateforme pour l’achat de livres numériques.

Hussein Nasrallah a conclu que le Conseil communal de Casablanca n’a point la latitude de légiférer en la matière, mais se doit de s’interroger sur les causes réelles de déplacer le SIEL dans une autre ville.

Larbi Alaoui