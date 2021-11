Casablanca: la décharge de Médiouna enfin fermée

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, a donné ses ordres afin que la décharge de Médiouna soit définitivement fermée, a appris Le Site info de source proche.

La même source ajoute que la maire s’est enquise de l’étendue des dégâts causés par cette décharge à la population avoisinante, notamment la propagation des odeurs nauséabondes.

Notons que l’ouverture d’une nouvelle décharge est prévue, dans la commune de Majatia, dans la région de Mediouna également.

La nouvelle décharge disposera de deux bassins, le premier pour la mise en décharge, et le second pour la collecte des résidus, et ainsi éliminer tout risque de problème environnemental. Elle disposera d’équipements de haute qualité, dont des caméras de surveillance une clôture de protection en béton armé d’environ 2,5 km de long et une hauteur de 3 mètres, afin d’éviter l’accès du public, ainsi que d’équipements permettant de mesurer le taux de Pollution de l’air et d’autres qui permettent de surveiller la pollution du bassin hydraulique en plus d’installations administratives et sanitaires.

L’ancienne décharge sera quant à elle reconvertie en espace vert, une fois que les déchets collectés depuis près de 35 ans seront enfouis.

M.F.