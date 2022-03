Casablanca: la conseillère spéciale de Joe Biden visite une école de la 2e chance

La conseillère spéciale du président américain, Joe Biden, sur les droits internationaux des personnes en situation de handicap, Sara Minkara, a visité, ce jeudi, l’école de la 2ème chance orientée métiers du sport à Casablanca pour promouvoir les programmes autour de l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap par le sport.

Lors de cette visite, Minkara a inauguré un terrain de Basketball pour les personnes en situation de handicap au sein de l’école de la 2ème chance construite dans le cadre d’un partenariat entre Tibu Africa, l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, Ford Fund et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Ce terrain s’inscrit dans le cadre d’une série de programmes initiés par Tibu Africa et adaptés pour les jeunes en situation de handicap qui visent l’impulsion du capital humain à travers le sport, le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives ainsi que l’insertion socioéconomique de ces jeunes.

A cette occasion, la conseillère spéciale du Président Biden a souligné que le programme Yd-Maj For Equal Play de basketball en fauteuil roulant de l’ONG Tibu Africa et l’ensemble de ses autres programmes inclusifs sont des exemples « que nous voulons faire connaître dans toutes les régions et dans le monde ».

Minkara a noté que sa visite au Maroc entre dans le cadre d’une tournée dans les pays de la région MENA, relevant que depuis sa nomination il y a quatre mois, elle a mis en place un programme axé autour du renforcement des capacités et la formation des personnes en situation de handicap, de l’intégration de ces personnes dans les institutions de prise de décision et du changement de mentalité et du regard vis-à-vis des personnes en situation de handicap.

Pour elle, il est primordial de promouvoir la situation des personnes en situation de handicap et de leur accorder des droits comme étant des personnes autonomes ayant des compétences et pouvant apporter une valeur ajoutée à la société et non sur la base de la compassion.

La responsable américaine a rappelé qu’elle était devenue mal-voyante à l’âge de 7 ans, notant que grâce à l’appui de ses parents, cette situation « ne l’a pas empêché de réaliser ses rêves et ambitions ».

Minkara a regretté l’existence dans le monde entier d’ »obstacles culturels », et le fait que les questions liées aux personnes en situation de handicap sont souvent évoquées d’un point de vue purement technique, en l’occurrence l’accessibilité.

À cet égard, elle a relevé l’impératif de « changer les mentalités et le regard de la société vis-à-vis de cette question ».

Pour sa part, Mohamed Amine Zariat, Président Fondateur de l’ONG Tibu Africa s’est dit très content d’accueillir Sara Minkara qui « symbolise le sens de l’abnégation et l’expression de surpassement des personnes à besoins spécifiques ».

Après avoir rappelé les efforts déployés par son ONG pour la promotion de l’intégration des jeunes par le sport, il a relevé que la visite de la responsable américaine apporte de l’inspiration aux bénéficiaires et contribue à la transmission de bonnes pratiques à son organisation.

De son côté, Othman Sakhi, responsable au sein de l’académie régionale d’éducation et de formation (AREF) Casablanca-Settat a rappelé les efforts déployés par le ministère de l’Éducation nationale pour l’intégration des personnes en situation de handicap en milieu scolaire.

Et de relever que le département de l’Éducation nationale axe son programme autour notamment du changement de mentalité vis-à-vis de ces personnes, de l’accessibilité et de l’adaptation avec les différents types de handicaps.

En tant que principale organisation dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport au Maroc et en Afrique avec une large couverture nationale dans plus de 18 villes, 12 régions du Royaume et 5 capitales africaines, et en phase avec son ambition de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030, Tibu Africa s’est engagée à contribuer à la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) et les considère comme une opportunité de positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la complexité des défis du 21ème siècle.