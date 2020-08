Casablanca: la colère monte chez les propriétaires des restos à Ain Diab

Une source concordante de Le Site info fait part des décisions, jugées « draconiennes et excessives » des autorités, prises à l’encontre de certains cafés et restaurants de la Corniche casablancaise de Ain Diab.

Ceci, afin de s’assurer que les mesures préventives et sanitaires décrétées par le gouvernement sont effectivement respectées, dans l’objectif d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19.

Cependant , et selon Kacem Jaddouri Jilali, ces interventions intempestives des autorités, dans certains restaurants, deviennent très « désagréables » car menées par beaucoup plus de 20 agents d’autorité et services sécuritaires Ce qui a comme conséquence de semer crainte et effroi chez la clientèle présente.

Le président de l’Association Atlas des propriétaires des débits de boissons alcoolisées à Casablanca a également ajouté que les amendes infligées aux clients, à l’intérieur des restaurants, sous le prétexte de non-port du masque de protection contre le coronavirus, sont aberrantes et injustifiées. « Comment serait-il possible de prendre son repas tout en gardant son masque bavette? », s’est -t-il demandé. Et d’ajouter que l’Association qu’il préside a organisé plusieurs réunions avec les propriétaires des restaurants concernés Et ce, dans le but d’adresser des correspondances à ce sujet aux autorités compétentes.

Et dans le cas où les attentes des propriétaires de débits de boissons alcoolisées, de bars , restaurants et boîtes de nuit ne seraient pas entendus par qui de droit, les intéressés seraient dans l’obligation de fermer boutique, pour de bon.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)