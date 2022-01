Casablanca: la circulation perturbée sur cet axe routier (PHOTO)

Casa Transport a annoncé, ce vendredi matin, que la circulation à Casablanca connaîtra des perturbations à cause des travaux de la ligne T4 du tramway.

Dans une publication sur sa page Facebook, la société a annoncé que « du 20 janvier à début mars 2022, et dans le cadre du projet de réalisation de la ligne T4 du Tramway de Casablanca, le tronçon situé entre rue Capitaine Puissesseau vers rue Libourne sur la route d’Oulad Ziane sera fermé provisoirement ».

Et d’expliquer que l’objectif est de « procéder aux travaux de la plateforme voie ferrée et la mise en place des équipements et systèmes dans le carrefour de la rue Capitaine Puissesseau et la route Oulad Ziane ».

La société ajoute que les automobilistes doivent changer leur trajet et passer par le boulevard de La Gironde, afin d’éviter les embouteillages.

M.F.