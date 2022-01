Casablanca : la chasse aux rats et animaux errants est ouverte

A quel point la ville de Casablanca est-elle infestée par les nuisibles ? Cette question préoccupe les responsables de la SDL Casa Baïa qui entendent mener une étude afin de cerner l’ampleur de cette infestation et, in fine, pouvoir envisager des solutions efficaces.

Pour ce faire, cinq zones de la commune seront passées au crible. Il s’agit de périmètres de lutte contre les vecteurs de maladie, les nuisibles et les animaux errants.

Dans le détail, l’arrondissement Hay Hassani représente la 1re zone, Ain Chock la seconde, et Maarif, Sidi Belyout, Anfa et Mers Sultan composent la 3e zone. La 4e zone, quant à elle, couvre les arrondissements Sidi Othman, Mly Rachid, Ben Msik, Sidi Moumen et Sbata. Dans la dernière zone, sont classés Bernoussi, Roches Noires, Aïn Sebaâ, Hay Mohammadi et El Fida. Parmi les actions projetées, figure l’élaboration d’une cartographie de répartition des espèces de nuisibles par zone.