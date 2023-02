Casablanca: la baisse des prix des viandes rouges confirmée (VIDEO)

Les commissions de contrôle des prix, décidées par l’Exécutif, ont commencé à accomplir les missions qui sont les leurs, au sein de nombreux points de vente des fruits et légumes, ainsi que ceux des viandes rouges et blanches, dans les souks des villes du Royaume.

Ceci, après l’astronomique et inacceptable revue à la hausse des produits précités, ainsi que celle des autres produits de première nécessité, mettant à mal le pouvoir d’achat des citoyens marocains.

Dans ce cadre, Le Site info a effectué une visite de terrain au quartier casablancais de Sbata. Et plusieurs bouchers de la place ont confirmé la légère baisse de quelques dirhams des prix des viandes rouges et ce, après l’interventions desdites commissions.

Et dans une déclaration à Le Site info, un boucher a affirmé que le prix du kilogramme de viande rouge a bel et bien baissé de 10 à 15 DH, ces derniers jours, alors qu’il coûtait auparavant entre 95 et 100 DH. Aujourdui, a-t-il précisé, le prix du kilogramme est de 85 DH, tout en soulignant que la précédente revue en hausse était essentiellement due à la cherté des prix de l’alimentation des ovins et bovins, ainsi qu’à la réduction constatée de la demande en viandes rouges.

De son côté, un autre commerçant du quartier Sbata nous a déclaré que les opérations de contrôle des prix se sont fort bien passées, mais que la responsabilité de la hausse des prix incombe aux sociétés puisque, pour les commerçants, la marge des bénéfices n’a pas augmenté d’un iota et est restée la même qu’auparavant.

Notre interlocuteur a également tenu à ajouter que la revue en hausse des prix de première nécessité dans les épiceries ne dépassait pas quelques centimes alors qu’elle est d’un dirham ou un peu plus, pour l’heure.

L.A.

