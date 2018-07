“Les relations Maroc-USA ont perdu une championne. Kathy Kriger était arrivée au Maroc comme diplomate et elle est tombée amoureuse du Royaume. Elle a ensuite décidé de s’y installer et à lancé le Rick’s Café, en référence au film Casablanca. Très populaire auprès de sa communauté, elle va laisser un vide considérable”, écrit l’ambassade.

