Casablanca: où en est le jeune homme qui a perdu sa main dans une agression ?

«Les médecins qui soignent mon frère nous ont recommandés de lui mettre une prothèse pour remplacer la main amputée parce que toutes les interventions qu’ils a subies ont échoué. Il ne peut plus récupérer sa main et il doit partir en Europe s’il veut s’offrir une prothèse», a regretté Souad.

La région d’Oulfa, au quartier Hay Hassani à Casablanca a été secouée, dans la soirée du samedi 20 octobre, par un véritable drame. Vers 1h30, deux criminels munis d’armes blanches ont agressé un jeune homme et lui ont amputé la main. L’agression a eu lieu entre les quartiers Al Azhar et Farah Salam où il se baladait, accompagné de sa fiancée.