Casablanca: interruption du trafic de 12 lignes du tram, voici pourquoi

Le trafic du tramway de Casablanca va connaître une interruption temporaire, à partir du 24 juillet courant jusqu’au 3 août prochain. Et ce, à cause des travaux d’achèvement des lignes T3 et T4.

Selon la responsable chargée de la communication de la société Casa Transports, cette interruption momentanée du trafic durera donc trois semaines, en ce qui concerne 12 stations de la ligne T1 du tram.

Dans une déclaration à Le Site info, la chargée de communication a cité les 12 stations concernées: Place Chouhada; Bd Ali Yata; Bd Al Hizam El Kabir; Place des Vieux Abattoirs; Bd Ba Hmad; Casa Voyageurs; Place Al Yassir; Place de la Résistance; Mohamed Diouri; marché central; Place des Nations Unies et avenue Mohammed V.

Notre interlocutrice a également souligné que la ligne T1 ne sera pas totalement interrompue pendant la période précitée car le trafic y sera toujours en service, du terminus Lissasfa à l’avenue Hassan II, ainsi que du terminus Sidi Moumen à la station Hay Mohammadi.

L.A.