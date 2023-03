Casablanca: interpellation d’une fausse avocate à l’intérieur du tribunal

Une femme se prétendant faussement « avocate » a été interpellée dans la salle d’audience d’un tribunal de Casablanca, a appris Le Site info de source concordante.

Cette interpellation a eu lieu lundi 6 mars, avec l’assistance d’un groupe d’avocats, a précisé la même source, et la mise en cause a été déférée devant le procureur du roi. De même que la fausse avocate a été placée en garde à vue et plusieurs avocats, présents au moment de l’arrestation de la mise en cause, ont été entendus.

A noter que d’après notre source, cette fausse avocate est parvenue à plaider dans plusieurs affaires au tribunal.

L.A.