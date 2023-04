Casablanca : Interpellation de trois personnes pour vol qualifié, faux et usage de faux

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire à Casablanca ont interpellé, mercredi, trois individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel de vol qualifié, de faux et usage de faux.

Les trois suspects, âgés de 23, 32 et 40 ans, ont été appréhendés à bord d’une voiture portant de fausses plaques d’immatriculation, selon une source sécuritaire, faisant savoir que l’un d’eux s’est avéré aux nombreux antécédents judiciaires dans des affaires d’atteinte à des personnes et à leurs biens.

Il a aussi été procédé à la saisie à bord de leur voiture de matériels et armes blanches soupçonnés d’être utilisés dans les braquages et vols par effraction, à savoir trois coutelas, une perceuse, des gants, des cagoules, un faux tampon, deux petites bonbonnes de gaz et un outil de soudage, selon la même source.

Les trois prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.