Casablanca: incendie spectaculaire dans une décharge (VIDEO)

Dans la nuit du mardi au mercredi, un terrible incendie s’est déclenché dans une décharge d’ordures ménagères, dans un quartier populaire, à Casablanca.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, le feu, qui a duré plusieurs heures, a fait des ravages, soulignant que plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés.

«On l’a échappé belle. Cet incendie aurait pu causer l’explosion des bonbonnes de gaz qu’on a dû fermer pour éviter le drame. On n’en peut plus des promesses des responsables. Il y a quatre mois, on a acheté nos appartements dans ce quartier et ils nous ont promis de fermer cette décharge. Rien n’a été fait», s’est désolé l’un des habitants.

Par ailleurs, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux pour maîtriser le feu. L’opération a pris plusieurs heures.

N.M.