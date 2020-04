Casablanca: ils trafiquaient des produits paramédicaux

La brigade de la police judiciaire du district de la sûreté d’Ain Chok à Casablanca a interpellé, mercredi, quatre personnes âgées entre 22 et 35 ans pour leur implication présumée dans une affaire de détention et de trafic de produits paramédicaux et de compléments alimentaires d’origine inconnue et portant atteinte à la santé publique.

Les services de la police avaient interpellé au début de la semaine en cours, un coach sportif sur fond de possession de centaines de stimulants paramédicaux impropres à l’utilisation, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les investigations ont conduit à l’interpellation des propriétaires de deux magasins à Casablanca soupçonnés de contrebande de quantités supplémentaires de compléments alimentaires d’origine inconnue et qui ne répondent pas aux nomes de qualité et de sécurité sanitaire en vigueur au niveau national.

Les perquisitions effectuées dans les locaux commerciaux et les dépôts gérés par les mis en cause, ont permis la saisie de centaines de boites de produits et de compléments alimentaires dont la majorité était destinée à la consommation à travers leur commercialisation sur des pages dédiées sur les réseaux sociaux, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et les investigations se poursuivent en vue de déterminer l’origine de ces produits et les voies de contrebande, conclut la DGSN.

