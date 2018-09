Casablanca: il vend des vidéos intimes de sa femme à des sites

Un homme, originaire de Casablanca, a filmé ses ébats avec son épouse à leur domicile et vendu les vidéos à de célèbres sites classés X.

Selon Assabah, le mis en cause a vendu ces extraits pour gagner de l’argent, mais aussi pour faire pression sur sa femme afin qu’elle ne le poursuive pas pour adultère. Il la menaçait également d’envoyer ces vidéos à sa famille si elle ne renonçait pas à tous ses droits pendant la procédure du divorce.

La même source a ajouté que la police a finalement interpellé à Hay Hassani l’époux et son amante après leur avoir tendu un piège. Ils ont été traduits en justice et sont poursuivis pour fabrication, possession et vente de vidéos à caractère indécent à des sites pornographiques, menace, chantage et adultère.

Après avoir interrogé l’époux et son amante, cadre dans une entreprise, le parquet général a fixé une date pour le début du procès.

S.L.