Casablanca: il se fait passer pour un responsable de la DGSN pour arnaquer ses victimes

La même source ajoute que l’individu a été placé en garde à vue pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire d’usurpation d’identité et d’escroquerie.

Le mis en cause, déclare une source sécuritaire, est âgé de vingt ans et est impliqué dans des affaires d’escroquerie, via la Toile. Ceci, à travers une page Facebook où il se présentait comme un responsable au sein de la DGSN pour demander à ses victimes de lui rendre divers services, ainsi qu’à un autre acolyte de ses connaissances.