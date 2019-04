Casablanca: il escroquait des sociétés et des centres commerciaux

Un escroc, âgé de 65 ans, a été arrêté après des dizaines de plaintes déposées à son encontre auprès de la Cour d’appel de Casablanca.

Selon le quotidien Assabah de ce vendredi, les chefs d’accusations retenus contre lui sont l’escroquerie et la fraude dont ont été victimes des sociétés et des centres commerciaux, dans différentes villes du Royaume.

Après son interpellation à Mohammédia, les investigations ont révélé que l’individu avait d’autres méfaits à son actif. En effet, il abusait sexuellement de mineures dont l’une d’elles a avoué à la police qu’elle avait été violée et déflorée par le mis en cause.

Auditionné par le juge d’instruction, il a été incarcéré à la prison de Oukacha en attendant des enquêtes plus approfondies à son sujet. En attendant aussi que ses nombreuses victimes se manifestent, parmi lesquelles certaines dont l’identité avait été usurpée par l’escroc pour créer des sociétés ou dont des CIN ou passeports ont été volés.

La même source ajoute que cinq CIN ont été trouvées en possession du filou, ainsi que des photos de mineures nues, dans des poses osées. Attirées par le prédateur par des cadeaux attrayants (argent, parfums, vêtements et smartphones), elles étaient abusées sexuellement et leurs photos suggestives et lascives étaient envoyées à ses amis, via WathsApp.

Larbi Alaoui